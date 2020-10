"Man muss sich als Schwarze immer mehr beweisen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen." Das sagt eine, die es weiß, weil sie es selbst erlebt: die Basketballerin Satou Sabally. Sie ist erst 22 Jahre alt, hat aber schon eine eigene Geschichte, die lang ist. Geboren in New York City als Tochter einer Deutschen und eines Gambiers, aufgewachsen in Berlin. Dort fing sie dann auch mit dem Basketballspielen an.