WNBA: Starke Sabally führt Phoenix zum nächsten Sieg

Sabally mit klasse Lauf

Sabally, die im Frühjahr nach fünf Jahren in der US-Topliga die Dallas Wings verlassen hatte, war schon beim Auftaktsieg gegen Seattle Storm (81:59) mit 27 Punkten die überragende Spielerin der Partie gewesen. In der Western Conference belegen die Mercury aktuell Rang zwei.

Geiselsöder kommt nicht zum Einsatz

Die zweite Partie steigt in der Nacht zu Freitag. In der 29. Saison stehen insgesamt vier deutsche Spielerinnen bei Klubs aus der Women's National Basketball Association unter Vertrag.

Neben den Sabally-Schwestern und Fiebig läuft Rookie Luisa Geiselsöder für die Dallas Wings auf. Die 25 Jahre alte Centerspielerin, die als französische Meisterin mit Basket Landes in die USA wechselte, kam beim 81:85 ihres Team bei Minnesota Lynx in der Nacht zu Donnerstag nicht zum Einsatz. Für Dallas war es die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel.

Sabally fehlt bei EM im Juni

Satou Sabally konzentriert sich in diesem Jahr "verstärkt auf die WNBA-Saison" und lässt die EM im Juni mit Vorrundenpartien in Hamburg aus. Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist das ein herber Verlust, bei der WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin will die beste deutsche Basketballerin wieder dabei sein.