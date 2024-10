Overtime-Drama: Pleite für Fiebich und Sabally in der WNBA

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in der US- Basketball -Profiliga WNBA mit ihrem Verein New York Liberty in der Finalserie einen Fehlstart hingelegt. Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen verlor das dramatische erste Duell gegen Minnesota Lynx trotz zwischenzeitlich klarer Führung mit 93:95 nach Verlängerung und muss in der Best-of-Five-Serie einem Rückstand hinterherlaufen. Spiel zwei findet am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) ebenfalls in New York statt.