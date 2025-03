Auch im Rückspiel war gegen Bayern München nichts zu machen: Bayer Leverkusen verliert 0:2 und scheidet im Achtelfinale der Champions League aus.

Dabei waren die Münchner nicht unbedingt spielbestimmend, offensiv aber zielstrebiger. Auch die Werkself - ohne den verletzten Florian Wirtz - ließ sich immer mal wieder vorne blicken. Gute Chancen hatte dabei Stürmer Patrik Schick, als ihn die Münchner in der 38. und 44. Minute gerade noch so stark bedrängen konnte, dass er knapp am Tor vorbei köpfte.