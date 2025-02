Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Wer ist Favorit?

Leverkusen frischer, Bayern in besserer Form, aber beide hoch motiviert: Das Gipfeltreffen in der Bundesliga verspricht, ein Spektakel zu werden. Was für welches Team spricht.

Was für Bayer spricht - und was für Bayern

Beim letzten Aufeinandertreffen behielt Leverkusen die Oberhand. In Oberhand gewann Bayer in München im Pokal-Achtelfinale mit 1:0. Quelle: Imago Images

Von vielen Experten ist das entscheidende Spiel im Rennen um die deutsche Meisterschaft: Der amtierende Titelträger Bayer Leverkusen empfängt den aktuellen Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München . Mit acht Zählern Vorsprung sind die Münchner in der Pole-Position.

Das Team von Trainer Vincent Kompany hat in der Liga die letzten sieben Spiele siegreich gestalten können. Warum die Bayern trotzdem gewarnt sein sollten und dem Spiel eine besondere Bedeutung zukommt:

Was für Bayer Leverkusen spricht

Der Meister geht mit dem Vorteil in die Partie, eine spielfreie Woche hinter sich zu haben. Während die Bayern in der Champions League auswärts bei Celtic Glasgow ran mussten, konnte es sich Leverkusen-Coach Xabi Alonso sogar erlauben, seinen Spielern zu Beginn der Trainingswoche freie Tage zu gönnen. Was im ersten Moment angesichts des anstehenden Top-Spiels etwas befremdlich wirkt, macht bei genauerem Hinsehen mehr als Sinn: In den vorangegangenen Partien wirkte die Bayer-Elf mitunter überspielt und dadurch etwas ideenlos.

Zitterpartie für den Titelverteidiger: Bayer Leverkusen rettet sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Köln in die Verlängerung und siegt dort mit 3:2. 05.02.2025 | 5:59 min

Das nervenaufreibende Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln gewann man erst in der Verlängerung. Auch das hatte zusätzlich Kraft gekostet und Alonso in der kommenden Partie dazu veranlasst, in der Startelf auf acht von elf Positionen zu wechseln und auch Ausnahmespieler Florian Wirtz nur von der Bank kommen zu lassen. Mit dem vermeintlich zweiten Anzug gab es in Wolfsburg nur ein 0:0 und der Abstand auf die Bayern wurde größer.

Diese Gedankenspiele um die Aufstellung stellen sich nun im Spitzenspiel für Bayer nicht. Die Mannschaft kann ausgeruht in der Top-Besetzung an den Start gehen und hat in dieser schon öfter bewiesen, dass sie eine Art Angstgegner für die Bayern ist. Seit Alonso Trainer ist, ging keins der fünf Spiele gegen die Münchner verloren. Im Pokal warf man sie in dieser Saison aus dem Achtelfinale und fast exakt vor einem Jahr setzte es in der Liga einen 3:0-Sieg, der ein klares Signal auf dem Weg zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte bedeutete.

Clevere Leverkusener gewinnen das Pokal-Gipfeltreffen gegen kämpfende Bayern. Die Münchner zeigen nach Rot für Neuer große Leidenschaft, doch Bayer schlägt dank Tella eiskalt zu. 03.12.2024 | 5:59 min

Ein ähnliches Signal erhoffen sie sich unter dem Bayer-Kreuz auch dieses Jahr von dem direkten Aufeinandertreffen gegen die Bayern. Auch wenn die Vorzeichen andere sind: Die Bayer-Mannschaft dürfte nach der spielfreien Woche mehr als bereit sein.

Was für Bayern München spricht

Die Bayern sind in der Bundesliga im Flow: Sieben Spiele gewannen die Münchner am Stück, den Vorsprung auf Bayer haben sie auf acht Punkte ausgebaut und weisen im Vergleich zum Verfolger aus Leverkusen zudem das deutlich bessere Torverhältnis auf. Die Bayern haben ihrem Kontrahenten eine große Sache in der Liga voraus: Sie gewinnen auch die Spiele, in denen sie nicht unbedingt glänzen.

Kritik an den optisch eher durchschnittlichen Auftritten aus den vergangenen Spielen - die aber allesamt gewonnen wurden - darf somit durchaus mit dem Blick auf die Tabelle und der Frage gekontert werden: Wie gut sind diese Bayern denn eigentlich, wenn sie auch noch ihre Top-Leistung abrufen?

Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg. Ärgerlich aus Sicht der Münchner ist der späte Gegentreffer. 12.02.2025 | 2:59 min

Dafür, genau diese in den entscheidenden Momenten abzurufen, ist der Rekordmeister seit Jahrzehnten bekannt. Und wird angesichts des Vorsprungs in der Tabelle und dem sicherlich noch immer tief steckenden Stachel der verlorenen Meisterschaft im letzten Jahr alles in diese Partie legen. Mit dem Offensiv-Tempo und dem Spielwitz von Jamal Musiala , Michael Olise und Co. weisen die Münchner genau die Qualitäten auf, die Bayer wehtun könnten.

Mit schnellen Gegenstößen hat die Mannschaft unter Alonso prinzipiell Probleme. Sobald die Bayer-Strippenzieher im Mittelfeld durch giftiges Pressing die Spielkontrolle verlieren und die Mannschaft hinterherlaufen muss, verliert sie die Ordnung und offenbart dem Gegner Räume, die die Bayern eiskalt ausnutzen könnten.

Verteidigen die Münchner ähnlich konsequent und ohne Fehler wie im Hinspiel und schaffen es in mannschaftlicher Geschlossenheit den Gegner unter Druck zu setzen, werden zwangsläufig Räume entstehen, mit denen Musiala, Kane und Co einiges anfangen zu wissen, um das zu tun, was sie seit Wochen tun: Spiele in der Bundesliga zu gewinnen.

Ein viel diskutierter Elfmeter von Kane bringt den FC Bayern gegen geschickt defensive Bremer auf die Siegstraße. Deutlich wird's erst mit den späten Treffern von Sane und Kane. 10.02.2025 | 9:59 min

Fazit: Partie zwischen Bayer und Bayern könnte Spektakel werden

Leverkusen frischer, Bayern in besserer Form, aber beide hoch motiviert: Die Partie verspricht sowohl bei Bayer als auch in München als das wichtigste Spiel der bisherigen Saison angesehen zu werden.

Leverkusen muss gewinnen, um noch eine theoretische Chance auf die Meisterschaft zu haben und wird deshalb von Anfang an auf Sieg spielen. Aber auch trotz des komfortablen Vorsprungs wollen die Bayern im sechsten Anlauf endlich als Sieger gegen das Alonso-Leverkusen vom Platz gehen, um zu zeigen, dass sie die beste deutsche Mannschaft sind und zu Recht auf Platz eins stehen. "Wir wollen dahin fahren und gewinnen", macht Bayern-Sportvorstand Max Eberl deutlich. Dem Spektakel steht nichts mehr im Wege.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Zudem Zusammenfassungen ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.