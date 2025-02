Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Drei Erkenntnisse

Mit sieben Siegen in der Bundesliga in Folge und einer guten Ausgangsposition in den Champions-League-Playoffs (1:2-Auswärtssieg im Hinspiel bei Celtic Glasgow) hätten die Bayern eigentlich mit viel Rückenwind in das Match gehen müssen, in dem die Münchner endlich wieder die Vormachtstellung im deutschen Fußball zementieren wollten, nachdem in den letzten fünf Spielen gegen den aktuellen deutschen Meister aus Leverkusen kein Sieg gelungen war.