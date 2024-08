Warum der Supercup für Bayer Leverkusen so wichtig ist

Dass der Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal in der abgelaufenen Saison die Gier nach weiteren Titeln nur verstärkt hat, daraus machen sie in Leverkusen keinen Hehl. Und so müsste der Einstieg in die neue Saison direkt mit einem Finale wie gemalt sein für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, die sich von den Erfolgen aus jüngeren Tagen aber nicht blenden lassen will.