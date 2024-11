Keine Konstanz, viele Gegentore: Bayers Last des Doubles

Nach dem 0:4 am vergangenen Dienstag in der Champions League beim FC Liverpool jedoch betonten beide Bayer-Profis, diese Packung biete neben aller Ernüchterung auch einen Lerneffekt - was allerdings eher beschönigend klang. Denn immerhin hat die in der vergangenen Saison in Bundesliga und Pokal ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ihre erste große Bewährungsprobe auf internationalem Rasen verhauen.