Leverkusen scheidet gegen Bayern aus: Was gefehlt hat

Man kann Bayer Leverkusen nicht vorwerfen, nicht beherzt in das Rückspiel gegen den FC Bayern München gegangen zu sein. Doch vielleicht ist das gleichzeitig die bitterste Erkenntnis: Dass trotz einer engagierten Leistung nach dem 0:3 im Hinspiel zu keinem Zeitpunkt des Spiels ein Wunder auch nur ansatzweise in der Luft lag. Der Gesamt-Verlauf der zwei Partien dürfte Fans, Spieler und Verantwortliche ernüchtert zurücklassen.

Individuelle Fehler brechen Bayer das Genick

Ausgerechnet Schick, der im Hinspiel noch in der Startelf gefehlt hatte, war es dann, der durch einen individuellen Fehler nach einem Kimmich-Freistoß den Rückstand für Leverkusen verschuldete. Einen in die Mitte gelöffelten Ball konnte der Tscheche unbedrängt nicht klären, sein Stürmer-Kollege auf Bayern-Seite Harry Kane staubte ab.

Bayern reifer und abgezockter als Leverkusen

Diese Summe an Fehlern war jedoch nur ein Faktor auf dem Weg zu zwei klaren Niederlagen gegen die Bayern, die in beiden Fällen auch hätten noch höher ausfallen können. Während die Münchner eiskalt die Schwächen des Gegners ausnutzen, fehlt Leverkusen mittlerweile der Glaube an die eigene Stärke, jedes Spiel und jedes Ergebnis noch irgendwie umbiegen zu können. Die Qualität, die diese Mannschaft in der Double-Saison ausgezeichnet hat und die Gegner zur Verzweiflung trieb, ist abhandengekommen.