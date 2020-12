Patrik Schick brachte Leverkusen mit einem sehenswerten Direktschuss in der 14. Minute in Führung, Robert Lewandowski gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Der Weltfußballer wurde in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Matchwinner, als er einen kapitalen Schnitzer von Bayer-Verteidiger Jonathan Tah zum Siegtor nutzte.