Leverkusen gegen Inter Mailand: Alte Herren und Chaos

Zum Meisterduell bei Bayer Leverkusen tritt Inter Mailand am Dienstag, 21 Uhr ( ZDF-Liveticker ), als ältester aller 36 Champions-League-Teilnehmer an. Ein Durchschnittsalter von 29,58 Jahren gibt der "kicker" an, Transfermarkt.de kommt auf 29,2 Jahre.