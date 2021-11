FC Bayern: Kimmich droht erneut Quarantäne

In der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern am Freitag beim FC Augsburg (Freitag /Liveticker) waren sportliche Fragen an Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Mangelware. Vielmehr musste sich der Trainer zu seinem Missfallen einmal mehr zum Thema Corona und Impfskeptiker Joshua Kimmich äußern. Mehr als der sportliche Gegner könnte wohl eher das Coronavirus in der aktuellen Infektionslage für den Fußball-Rekordmeister zum Ärgernis werden.