Nach einem Tor bei der 8:2-Gala der Bayern gegen Barcelona traf er nun gegen Lyon doppelt und steht bei neun Toren in seinen neun Spielen in der Champions League in dieser Saison. Mit Lewandowski (15 Tore) bildet er zudem das erfolgreichste Duo in der Geschichte des Wettbewerbs. Das Duo überbietet mit den insgesamt 24 Treffern Cristiano Ronaldo (17) und Gareth Bale (6), die es in der Saison 2013/14 auf 23 Champions-League-Tore für Real Madrid gebracht hatten.