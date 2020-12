In der Saison 2018/19 kassierte Atlético bei Borussia Dortmund erstmals in Simeones neunjähriger Amtszeit vier Gegentore in 90 Minuten. 2019/20 war im Viertelfinale überraschend Schluss gegen Leipzig. Und 2020/21 wurde zum Auftakt in München die Rekordpleite von Dortmund egalisiert: wieder 0:4.