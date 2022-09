Fußball-Bundesliga : Krisen-Bayern treffen Krisen-Bayer

Bayer Leverkusen tritt in München mit seinem iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun an. Der 27-jährige Iraner hatte im Vorfeld des Länderspiels gegen Senegal das Regime seines Heimatlandes in den sozialen Medien angegriffen. Hintergrund ist der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini, die wegen eines angeblich zu locker sitzenden Kopftuchs inhaftiert worden war und im Gefängnis starb.



"Wegen der Regeln der Nationalmannschaft durften wir bis zum Abschluss unseres Trainingslagers nichts sagen, aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Schmeißt mich raus. Wenn dadurch ein Haar einer iranischen Frau gerettet wird, hat es sich gelohnt. Schämt euch, die ihr Menschen so leicht tötet. Lang leben die iranischen Frauen", schrieb Sardar Azmoun vor dem Länderspiel auf Instagram.



"Er ist ein großes Vorbild in seinem Engagement und seinem Verhalten. Es ist nun auch an uns, einen Arm um ihn zu legen und ihn mitzunehmen in dieser schwierigen Situation", sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag. Azmoun erhalte alle Unterstützung, um den Kopf freizubekommen.



Azmoun droht nun wohl der Ausschluss aus der Nationalelf, womit er die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verpassen würde.

