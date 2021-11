Der Torhunger war damit noch nicht gestillt. Die Bayern - wieder mit Trainer Julian Nagelsmann auf der Bank - spielten sich offensiv in einen Rausch: Lewandowski stellte in der 61. Minute gegen einen mittlerweile überforderten Kontrahenten auf 4:1. Zwar kamen die Portugiesen in der 74. Minute bei einem ihrer seltenen Angriffen durch Darwin Núñez noch einmal auf 2:4 heran, für eine Wende reichte das aber nicht.