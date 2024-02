Champions League: FC Bayern mit Fan-Ausschluss bestraft

Der FC Bayern ist wegen Fehlverhaltens seiner Fans in der Champions League hart bestraft worden. Beim nächsten Auswärtsspiel dürfen die Münchner keine Tickets an ihre Anhänger ausgeben. Zudem verhängte die UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 50.750 Euro. Die Bayern kündigten an, einen Einspruch gegen das Urteil zu prüfen.