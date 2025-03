Nach dem 2:3 in der Bundesliga gegen Bochum blickt der FC Bayern schnell aufs Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Leverkusen. Dennoch üben Eberl und Müller Kritik.

In Leverkusen werden die Bayern allerdings erneut auf Torwart Manuel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade verzichten müssen. Jonas Urbig, der schon am vergangenen Mittwoch für Neuer eingewechselt worden war und sein Debüt gegeben hatte, wird dann wieder zwischen den Pfosten stehen. Immerhin traf das 21 Jahre alte Torwarttalent keine Schuld an der Blamage gegen Bochum.