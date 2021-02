Rummenigge versuchte, um Verständnis und Nachsicht zu werben. "Die Bodenhaftung haben wir nicht verloren", sagte er, "wir maßen uns überhaupt keine Arroganz an, irgendwelche Sonderbehandlungen in Anspruch zu nehmen." Doch die Corona-Pandemie zehre eben an den Nerven aller, "auch an den Nerven des Fußballs".