Auch Hansi Flick und viele Fans haben keine Lust auf die Rolle als Versuchskaninchen. "Das ist eine Sache, die man nicht ganz so versteht", sagte der Trainer über den Trip zum Duell mit Europa-League-Sieger FC Sevilla am Donnerstag (21 Uhr). Die spanischen Anhänger schreckt "die Angst vor dem Virus", wie das Sportblatt AS berichtet.