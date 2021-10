Der erste angestrebte Titel ist nach der höchsten Niederlage der Münchner im DFB-Pokal bereits futsch, wie im Vorjahr in der zweiten Runde kam das Aus. Doch anders als beim K.o. gegen Underdog Kiel hatte sich nun nicht nur eine große Überraschung ereignet. Diesmal wurde der FC Bayern in seinen Grundfesten erschüttert, weil er so wehrlos überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen war.