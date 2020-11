Neben Titelverteidiger Bayern München hat sich nur noch Manchester City am Mittwoch in der Champions League schon vor den letzten beiden Runden der Gruppenphase für das Achtelfinale qualifiziert. Das Team um Trainer Pep Guardiola und Nationalspieler Ilkay Gündogan hat durch das 1:0 (1:0) bei Olympiakos Piräus seinen Platz in der Runde der besten 16 schon sicher.