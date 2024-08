Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen auch EM-Titel

Für Ehlers und Wickler war es das zweite Finale binnen acht Tagen. Vor gut einer Woche hatte sich das deutsche Duo in der französischen Hauptstadt erst den starken Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig geschlagen geben müssen und die Silbermedaille geholt . In den Niederlanden scheiterten sie nun wieder an der letzten Hürde. Zuletzt hatten London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in Scheveningen EM-Gold für Deutschland gewonnen.