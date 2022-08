Louisa Lippmann

Auch für Walkenhorst ist es also ein Neubeginn in einer Konstellation, die eigentlich nicht zusammenpasst. Die Olympiasiegerin ist wie Lippmann schon wegen ihrer Größe (1,84 m) für das Blockspiel prädestiniert. Am besten funktioniert beim Beachvolleyball jedoch die Kombination einer Blockspielerin mit einer Abwehrspezialistin. So, wie es Walkenhorst und Laura Ludwig einst in Perfektion vorgeführt haben.