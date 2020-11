Leverkusen kam zurück, brauchte dazu aber zunächst gegnerische Hilfe. Or Dadia unterlief in der 39. Minute ein Eigentor, ehe Leon Bailey mit seinem Kopfballtor in der 75. Minute Bayer wieder in Führung brachte. Youngster Florian Wirtz setzt mit dem 4:2 (88.) den Deckel drauf.