Behindertensport: Aus dem Osten in die Welt

"Die ostdeutschen Athleten haben uns punktuell verstärkt, und wir haben sehr viel Trainerqualität dazu bekommen", lautete Frischmanns Fazit aus westdeutscher Sicht. Überall in Deutschland war der Behindertensport damals noch deutlich weniger organisiert als heute. In Sachen Anerkennung und Gleichstellung ging es erst in den letzten 20 Jahren so richtig voran.