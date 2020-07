Luu, 37 Jahre und seit vier Jahren wegen einer rheumatoiden Arthritis auf den Rollstuhl angewiesen, wurde 2019 in Köln WCMX-Weltmeister in der Division 3. Das ist die zweithöchste Klasse bei den Männern. In der Division 2 starten die besten Frauen. Die Division 1 ist den absoluten Top-Fahrern vorbehalten, allen voran dem US-Amerikaner Aaron Fotheringham, 28 Jahre alt, genannt "Wheelz", Weltmeister und aktuell Alleinherrscher in dieser rasanten Sportart.