Die traditionsreiche Sportart für Menschen mit Sehbehinderung gehört seit 1976 zum Programm der Paralympics.



Zwei Dreier-Teams spielen mit einem 1,25 Kilogramm schweren Klingelball auf neun Meter breite und 1,30 Meter hohe Tore, dabei tragen alle Athleten Dunkelbrillen.



Das Spielfeld ist 9 x 18 Meter groß und mit tastbaren Begrenzungslinien in drei Zonen eingeteilt: die Zone vor dem Tor für das jeweilige Team sowie eine neutrale Zone mittig. Die effektive Spielzeit beträgt 2 x 12 Minuten.



Führt eine Mannschaft mit zehn Toren, ist das Spiel vorzeitig beendet.



Bei einem Angriff muss der Ball einmal in der jeweiligen Team-Zone sowie ein weiteres Mal in der neutralen Zone den Boden berühren.