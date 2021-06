Wer das ist, muss weder in belgischen Schulen der Jugend noch in einem anderen europäischen Land erklärt werden. Der zwei Jahre ältere der Lukaku-Brüder ist ein Superstar. Italienischer Meister mit Inter Mailand und Torschütze vom Dienst im roten Nationaldress (91 Spiele). 42 Mal traf er in 40 Partien, seit Roberto Martinez 2016 Cheftrainer wurde.