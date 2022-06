Nations League : Niederlande brillieren, Frankreich enttäuscht

Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich ist mit einer ernüchternden 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Dänemark in die Nations League gestartet. In St. Denis waren die Hausherren zwar die bessere Mannschaft, gingen aber nach zuvor sieben Siegen in Folge mit leeren Händen vom Platz. Beide Teams treffen am 26. November auch bei der WM in Katar aufeinander.