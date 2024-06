Kuriose Gruppe E: Belgien ist zurück: 2:0 gegen Rumänien

Das gibt Spannung am letzten Spieltag: Mit Belgiens 2:0 (1:0)-Sieg über Rumänien haben in der EM-Gruppe E nun alle vier Mannschaften drei Punkte auf dem Konto. So können alle vier Teams noch Gruppensieger werden, aber auch als Letzter ausscheiden. Belgien trifft am Mittwoch (18 Uhr) auf die Ukraine, Rumänien bekommt es parallel mit der Slowakei zu tun.