Vor rund 800 Fans, die dank eines Pilotprojekts der Stadt Berlin zur Zuschauer-Rückkehr im Sport dabei sein durften, schlug der deutsche Serienmeister Playoff-Gegner Düren mit 3:1 und glich im Halbfinale zum 1:1 aus. Damit kommt es in der Playoff-Serie "Best of three" am Samstag in Düren zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale - dann wieder ohne Publikum.