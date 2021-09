Angesichts der Probleme in der Defensive dürfte sich Rose darüber gefreut haben, dass sich Mats Hummels fit gemeldet hat. Die hartnäckigen Patellasehnen-Probleme des Weltmeisters von 2014 scheinen fürs Erste überwunden, der 32 Jahre alte Routinier ist damit wieder eine Option für die Startelf. Schon am Samstag beim wilden 4:3 bei Bayer Leverkusen hatte Hummels in der Schlussphase mitgeholfen, den Sieg über die Zeit zu bringen.