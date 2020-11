So wird der Biathlon-Weltcup unter Corona

Um unnötige Reisen zu vermeiden, wurde der Kalender grundlegend verändert. Stationen in Schweden und Frankreich wurden ebenso gestrichen wie der Olympia-Test in Peking. Dafür soll es jeweils Doppel-Events an aufeinanderfolgenden Wochenenden in Kontiolahti, Hochfilzen, Oberhof und Nove Mesto geben. Läuft alles nach Plan, endet die Saison im März in Norwegens Hauptstadt Oslo. Kurz vor Silvester (28.12.2020/ZDF) kommt es zu einem Show-Event in Ruhpolding, das "Biathlon Auf Schalke" ersetzt. Der traditionelle Weltcup in Ruhpolding wurde gestrichen und wird in Oberhof ausgetragen.