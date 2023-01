Drei der bislang fünf Weltcups in dieser Saison hat Franziska Preuß schon verpasst, und besonders schmerzhaft war dabei ihr unfreiwilliges Fehlen in der vergangenen Woche in Ruhpolding. "Klar hatte ich ein weinendes Auge, als ich die Fernsehbilder von dort gesehen habe", erzählt die 28-Jährige, die nun aber immerhin in Antholz bei Winter-Station Nummer sechs am Start ist.