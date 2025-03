Biathlon-Bundestrainer Reiter: Klarer Plan Richtung Olympia

Reiters Aufgabe ist eine andere: Er soll das deutsche Team bis zu den Olympischen Spielen in knapp einem Jahr in Mailand und Cortina wieder zurück in die absolute Weltspitze führen. Die grundlegenden Absprachen für den Weg dahin wurden in den vergangenen Tagen bereits getroffen. "Tobi hat einen kristallklaren Plan", sagt Sportdirektor Felix Bitterling.