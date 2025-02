Biathlon: Männer-Trainer Velepec hört auf - Reiter übernimmt

In Lenzerheide hatte Bronze in der Staffel die WM-Bilanz der Männer ein wenig geschönt, in den Einzelrennen waren die Velepec-Schützlinge aber ohne ernsthafte Podestchancen hinterher gelaufen. Dabei fehlte es an Lauftempo, Treffsicherheit, Schießgeschwindigkeit. Zudem bot das Team mit einem Altersdurchschnitt von fast 30 Jahren kein großes Entwicklungspotenzial.