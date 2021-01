Die Olympischen Winterspiele in Peking in 13 Monaten sind Herrmanns letztes großes Karriereziel. Momentan noch eine mögliche zusätzliche Option ist die Heim-WM 2023 in Oberhof. Dort, wo ab Freitag und bis Sonntag nächster Woche gleich zwei Biathlon-Weltcups stattfinden, weil der traditionelle Termin in Ruhpolding mit Blick auf eine möglichst geringe Reisetätigkeit in Corona-Zeiten diesmal gestrichen wurde.