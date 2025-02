Para-Biathlon-WM: Überragende Walter hat schon neue Ziele

Am Finaltag der Para-Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka reichte es für Leonie Walter "nur" zu Silber hinter ihrer deutschen Teamkollegin Johanna Recktenwald. Dennoch war die 21 Jahre junge Paralympics -Siegerin von 2022 mit zweimal Gold und einmal Silber die überragende Teilnehmerin dieser Titelkämpfe. Damit hat sie in ihrer Karriere bereits vier WM-Titel in der Klasse der Frauen mit Sehbeeinträchtigung auf dem Konto. Und die Titeljagd ist noch nicht vorbei, wie sie im Interview erzählt.