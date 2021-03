Besser lief es für die Teamkollegin Preuß, die kurz vor dem Ende ihrer bislang konstantesten Saison auf Platz vier im Gesamt-Weltcup liegt. Die Entscheidung aus dem vergangenen Jahr, beim Training am Stützpunkt in Ruhpolding zu ihrem Jugendcoach Tobias Reiter zurückzukehren, machte sich bei ihr vor allem im läuferischen Bereich bezahlt. "Das mache ich 1.000-prozentig so weiter", kündigt die Oberbayerin für den kommenden olympischen Winter an.