Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp hat in den sozialen Medien erklärt, er werde sich mit sofortiger Wirkung vom Leistungssport zurückziehen. Nach Verletzungspech und vielen gesundheitlichen Rückschlägen konnte die einstige Nummer eins der deutschen Skijäger in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr an die Weltspitze herankommen.