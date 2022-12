Was, wann, wo? : Bis Sonntag: Wintersport satt im ZDF

Am Freitag (ab 11.30 Uhr) überträgt "sportstudio live" zusätzlich zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen auch das Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt. Während die Skijäger im Sprint über 10 km an den Start gehen, fliegen die deutschen Ski-Adler beim Heim-Weltcup über den Bakken. Moderator Norbert König und ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer sind ebenso vor Ort wie Live-Reporter Stefan Bier. Nach einem verkorksten Auftakt auf Matten in Wisla lief es bei der zweiten Station in Ruka mit insgesamt vier Top-Ten-Plätzen wieder etwas besser für Karl Geiger und Co. Beim Heim-Weltcup wollen die DSV-Adler den Aufwärtstrend fortsetzen.