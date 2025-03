Biathlon in Oslo: Preuß feiert Sprintsieg vor Jeanmonnot

Am Wochenende sind noch 180 Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup zu vergeben. Auf das Jagdrennen am Samstag (15.50 Uhr) folgt noch der Massenstart am Sonntag (13.15 Uhr/jeweils ARD), ehe es in die achtmonatige Weltcuppause geht. Im Verfolgungsweltcup hat Preuß bei 79 Punkten Rückstand auf Jeanmonnot nur noch theoretische Chancen, die kleine Kugel im Massenstart ist bei 41 Zählern Vorsprung auf Elvira Öberg dagegen greifbar.