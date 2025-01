Erstes Podest der Saison für deutsche Staffel in Ruhpolding

Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Ruhpolding das ersehnte erste Saisonpodest in der Staffel erreicht und damit einen Befreiungsschlag gelandet. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn und Philipp Nawrath liefen mit 14 Nachladern auf Rang drei, Nawrath hielt auf der Schlussrunde der 4x7,5 Kilometer Norwegen auf Abstand.

Nawrath behält die Nerven

So eine Chance daheim kommt nicht so schnell wieder. Ich bin mega happy, dass wir sie nutzen konnten.

Frankreich holt den Sieg vor Schweden

Nachdem die deutschen Männer in der Vorsaison in jeder Weltcup-Staffel aufs Podest gelaufen waren, gab es in diesem Winter in Kontiolahti und Hochfilzen die Plätze vier und fünf.