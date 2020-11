Die Zusammenlegung der Weltcups in Pandemie-Zeiten findet durchaus Anklang bei den Athleten: "Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, war das die absolut richtige Entscheidung", sagt Franziska Preuß. Dadurch seien die Biathleten jeweils zwei Wochen am Stück in einer "Blase", was in diesem Jahr sehr wichtig sei.