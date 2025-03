Duell um Gesamtweltcup: Kann Preuß ihren Traum erfüllen?

Die Deutsche ist allerdings konstanter und stand in elf der bisherigen 18 Weltcup-Rennen auf dem Podest. Zudem liegt sie in der Sprint-Gesamtwertung - dem ersten Rennen in Oslo - und in der Massenstart-Gesamtwertung in Führung. In Preuß' Spezialdisziplin wird sich am Sonntag vermutlich alles entscheiden. Dann geht es nicht nur um die große Kristallkugel, sondern auch um das Preisgeld von 40.000 Euro für die Weltcup-Gesamtsiegerin.