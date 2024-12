Biathlon in Hochfilzen: Preuß siegt nach fast sechs Jahren

Preuß lieferte in der Loipe eine starke Leistung ab und wandelte den Rückstand von 5,4 Sekunden auf Chaveau nach dem zweiten Schießen schon bei den Zwischenzeiten in einen Vorsprung um. Auch Knotten konnte auf der Schlussrunde Preuß nicht mehr abfangen. Ebenfalls beste Chancen in der Verfolgung am Samstag hat Selina Grotian, die starke Fünfte (1 Fehler/+ 30,2 Sekunden) wurde.