Warum die deutschen Biathleten im Aufwind sind

Die schier unaufhaltsamen deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Östersund ihre nächsten Erfolge gesammelt. Einen Tag nach dem völlig überraschenden Premierensieg von Philipp Nawrath kamen Franziska Preuß und Vanessa Voigt in einer hochspannenden Verfolgung der Frauen auf die Plätze zwei und drei.

Philipp Nawrath wird im Gelben Trikot Zweiter im Verfolgungsrennen. Der 30-Jährige musste sich nur dem Schweden Sebastian Samuelsson geschlagen geben. 03.12.2023 | 2:46 min

Preuß fehlen 0,3 Sekunden zum Sieg

Während Preuß zum Abschluss einen um 0,3 Sekunden knapp verlorenen Zielsprint in der Verfolgung hinnehmen musste, verpasste Nawrath seinen zweiten Karrieresieg innerhalb von zwei Tagen auch nur um 5,1 Sekunden. Schneller als Nawrath war der Schwede Sebastian Samuelsson, der am Ende noch am starken Allgäuer vorbeizog.