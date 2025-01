Biathlon: Roiseland - norwegischer Macher im deutschen Team

28. und 20. in den Einzelrennen, Fünfte in der Staffel - der erste Auftritt in der Heimat in diesem Winter hätte für Franziska Preuß in Oberhof wahrlich besser laufen können. Dennoch geht die 30-Jährige als klare Nummer 1 der Biathlon-Welt in dieser Woche beim zweiten Auftritt vor deutschem Publikum in Ruhpolding an den Start.