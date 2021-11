Biathlon: Hoffen auf einen deutschen Lägreid

Im Gegensatz zu Peiffer ist der 33 Jahre alte Lesser auch in dieser Saison, die am Samstag in Östersund mit den Einzeln der Frauen (11.45 Uhr, ZDF-Livestream) und Männer (15 Uhr, ZDF-Livestream) beginnt, wieder mit von der Partie. Das Zimmer teilt sich der Thüringer nun mit dem zwei Jahre jüngeren Schwarzwälder Benedikt Doll, im vergangenen Winter als 14. im Gesamtweltcup zweitbester DSV-Starter hinter Peiffer.